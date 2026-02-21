Un but stratosphérique en championnat du Mexique

Popopoooooh ! Alerte golazo au Mexique ! Dans la rencontre qui opposait les Tigres de Monterrey à Pachuca, les visiteurs se sont imposés en toute fin de rencontre sur un bijou signé Kenedy. Très inspiré, le Brésilien passé notamment par Chelsea et Valladolid a décoché une frappe surpuissante devant la ligne médiane, prenant Nahuel Guzmán de court et offrant les trois points aux siens qui sont désormais dauphins de Guadalajara, leader avec 18 points, soit 4 de plus que le club de l’État d’Hidalgo.

En même temps, les Kenedy et les tirs de loin, c’est une longue histoire.

