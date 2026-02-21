S’abonner au mag
  • Premier League
  • J27
  • Manchester City-Newcastle (2-1)

Manchester City revient à deux points d’Arsenal

JD
11 Réactions
Manchester City 2-1 Newcastle

Buts : O’Reilly (14e, 27e) pour les Cityzens // Hall (22e) pour les Magpies

Avant même d’affronter Tottenham dans le North London Derby ce dimanche, Arsenal a déjà le feu aux fesses et le souffle chaud de City sur sa nuque. Ce samedi soir, le club mancunien a bataillé dur pour s’offrir une victoire laborieuse face à Newcastle. De quoi revenir à deux points des Gunners et entretenir tout le suspense dans la course au titre.

L’homme de la soirée se nomme Nico O’Reilly. Le jeune milieu de terrain confirme la domination d’entrée de jeu de City en plantant le premier doublé de sa carrière – du gauche, puis de la tête – en 30 minutes. Entre les deux, Lewis Hall avait remis les compteurs à zéro, du gauche lui aussi, mais ça n’a pas suffi pour inverser la tendance.

En deuxième période, Pep Guardiola fait tourner, et ses joueurs tentent de conserver leur maigre avantage, à défaut de parvenir à l’aggraver. Pas grave, en face, l’attaque des Magpies a visiblement décidé de faire grève, avec à peine deux occasions même pas franches à se mettre sous la dent. L’essentiel est assuré, les Cityzens enchaînent un quatrième succès en cinq rencontres et prouvent que le duel à venir face à Arsenal sera plus décisif que jamais.

Manchester City prend une option sur la finale à Wembley

JD

