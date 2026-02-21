Lucas Da Cunha et Maxence Caqueret font couler la Juventus

Juventus 0-2 Côme

Buts : Vojvoda (11e) et Caqueret (61e)

Silence, la Vieille Dame coule.

Dans la continuité de sa déroute européenne face à Galatasaray (5-2), la Juventus a logiquement concédé son premier revers à domicile cette saison face à Côme (2-0).

Dans leur tenue vintage étrennée pour l’occasion, les Bianconeri ont également proposé un jeu d’un autre temps face à la formation de Cesc Fàbregas qui n’a pas eu trop de mal à venir récupérer trois points précieux pour accrocher l’Europe en fin de saison. C’est Mërgim Vojvoda qui a lancé les hostilités d’un tir du gauche bien mal jugé par Michele Di Gregorio (1-0, 11e) pour ouvrir le score, punissant une Juve apathique derrière et inoffensive devant. Hormis un face-à-face perdu par Loïs Openda, titulaire, la Juve ne propose rien et n’est pas loin de frôler le ridicule sur un ballon mis en retrait par Teun Koopmeiners et renvoyé de la tête par Di Gregorio qui voit Lucas Da Cunha frapper la barre turinoise.

Au retour des vestiaires, Côme pique en contre grâce à ses Français : Da Cunha fausse compagnie à l’arrière-garde turinoise et sert parfaitement Maxence Caqueret au second poteau pour le but du break (2-0, 61e). Il faudra attendre les cinq dernières minutes du match pour voir la Juve réagir, Koopmeiners attrapant le poteau de Jean Butez sur coup franc et Jonathan David ne convertissant pas de la tête un bon centre de Francisco Conceição. Au classement, la Juve laisse le quatuor de tête s’échapper et voit surtout Côme, sixième, revenir à un point. Il y a urgence.

