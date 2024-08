La Juve de Motta ne laisse aucune chance au Côme de Fàbregas

Juventus 3-0 Côme

Buts : Mbangula (23e), Weah (45e+1), Cambiaso (90e+1)

Le match que personne n’a pu voir.

Les retrouvailles entre Thiago Motta et Cesc Fàbregas ont tourné à l’avantage de l’Italien, puisque sa Juve n’a pas tremblé face au Côme de l’Espagnol (3-0). Pour son premier match en Serie A, Samuel Mbangula s’est permis d’ouvrir le score grâce à un superbe but (1-0, 23e). Lancé sur la gauche, à 30 mètres du but adverse, le Belge de 20 ans s’est joué de Yannik Engelhardt avant de placer sa frappe à l’entrée de la surface directement dans le petit filet de Pepe Reina.

Avant le retour aux vestiaires, Timothy Weah a fait le break (2-0, 45e+1). L’ancien Lillois a également marqué son premier but en championnat, depuis son arrivée à la Juve lors du dernier mercato hivernal. À la suite d’une double parade de Michele Di Gregorio en fin de rencontre (86e), Andrea Cambiaso a scellé la victoire turinoise dans le temps additionnel sur une passe de Mbangula (3-0, 90e+1).

Les vieux étaient à l’honneur sur le banc, un jeune leur a volé la vedette.

Pronostic Juventus Côme : Analyse, cotes et prono du match de Serie A