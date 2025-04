Cristiano Ronaldo se lance dans le cinoche

Une corde de plus à son arc.

Cristiano Ronaldo a officiellement annoncé sa venue dans le monde du cinéma. Le désormais ex- footballeur a lancé UR•MARV, son propre studio de production en partenariat avec son ami et réalisateur britannique Matthew Vaughn, connu pour la saga Kingsman. Après quelques mois d’existence dans l’ombre, le studio a déjà produit deux films d’action, et un troisième est en préparation.

Une première production dévoilée dans les prochaines semaines

« Je suis vraiment excité par cette nouvelle aventure », a écrit Ronaldo sur ses réseaux sociaux, partageant également les paroles de son pote Matthew : « Cristiano a créé des histoires sur le terrain que je n’aurais jamais pu écrire, et j’ai hâte de créer des films inspirants avec lui, c’est un super-héros de la vie réelle. »

Les deux hommes s’apprêtent à dévoiler leur première production, prévue dans les prochaines semaines. Avec UR•MARV, Ronaldo continue de diversifier ses investissements en vue de son après-carrière. Hôtels, complexes, marque, immobilier… et maintenant, le cinéma.

En revanche, selon le communiqué, Ronaldo ne semble pas avoir l’intention de jouer dans les films produits par son studio. Son rôle principal sera dans la production et le financement des projets, et non en tant qu’acteur à l’écran… pour l’instant.

