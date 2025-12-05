Le Barça prolonge un défenseur convoité

Mieux vaut prévenir que guérir.

Le Barça a tranché : Eric García reste à la maison jusqu’en 2031. Le défenseur formé à La Masia, longtemps vu comme trop tendre, s’est mué en valeur sûre dans une arrière-garde souvent bringuebalante. Sous Hansi Flick, il a empilé les matchs propres, sans fioritures, avec ce calme studieux qui rassure quand Montjuïc ou maintenant le Camp Nou commence à douter.

Pas le plus spectaculaire, mais sûrement le plus fiable de la bande. Après une grosse perf (malheureuse) face à l’Inter la saison dernière, il a confirmé qu’il était le patron d’une défense trop souvent mise à nu.

Parce que oui, le Barça a des trous : buts encaissés sur transitions, centres mal gérés, et une charnière régulièrement décimée. Et avec la pause de Ronald Araújo, García fait office de ceinture de sécurité.

Il perd peu de ballons, sort rarement de sa zone, lit mieux les appels que ses concurrents et garde une constance que Jules Koundé ou Pau Cubarsí peinent parfois à maintenir. Prolonger García, c’est confirmer la DA plus que catalane qu’est en train de prendre le champion d’Espagne en titre.

Le mercato d’hiver au chaud.