Quelques conseils pour redonner le sourire à Hansi Flick

Ce samedi, à la fin du match contre Alavés, Hansi Flick est resté sur le banc de touche en boudant. S’il a été réconforté par Raphinha, l’entraîneur du FC Barcelone a besoin de skills pour remonter la pente. Car mettre une taule dès ce mardi contre l’Atlético de Madrid (coup d’envoi à 21 heures) ne suffira pas.

1/ Arrêter de se prendre la tête

Ce samedi, à la fin de Barcelone-Alavés, Hansi Flick tirait la gueule. Il a raconté son dégoût de voir Marcus Sorg, son adjoint, se faire expulser. « J’étais déçu, car nous avions perdu beaucoup de ballons et deux des nôtres étaient expulsés, a-t-il commenté à la fin du match. Au moment du troisième but, Marcus a été expulsé, et je m’étais disputé avec lui. Marcus est un ami, la personne la plus importante pour moi ici. Il fait partie de ma famille. J’ai pensé qu’il valait mieux rester un peu plus longtemps dehors pour prendre l’air avant de rentrer aux vestiaires. Je voulais éviter de rentrer directement et de me disputer avec lui. Mais ça va, je suis en forme. » Cette dernière phrase rassure, mais montre également que Hansi est sur les nerfs. Il a besoin de lâcher prise, d’accepter de ne pas pouvoir contrôler les états d’âme de tout son staff.

2/ Mettre des maux sur ses maux

« Je suis en forme. » Vous en êtes sûr, coach ? Hansi a eu 60 piges cette année. Et 60 ans, c’est l’âge parfait pour tout envoyer valser une dernière fois : faire le point sur soi, envisager la dernière ligne droite de sa vie avec sérénité, ou simplement réaliser son dernier caprice d’adulte. Selon l’Insee, de plus en plus de couples divorcent après 55 ans. L’âge moyen des divorcés est en effet passé de 43,9 ans en 2010 à 46,6 ans désormais. La crise de la soixantaine guette donc Hansi Flick. À lui d’en prendre conscience.

Sa conférence de presse de veille de match est un bon premier pas : « C’est normal que les choses tournent mal dans un match comme celui-là. Ces matchs vous marquent, on y met beaucoup d’énergie. Mais après, je rentre chez moi et je me détends. Je n’étais pas triste et je ne pensais pas à autre chose. On n’est pas au même niveau que l’an dernier, mais on a du potentiel. »

Hansi est dans le zag

3/ Retrouver son équipe type

Samedi, Raphinha lui a murmuré à l’oreille, l’air de dire : « On va être meilleur, t’inquiète coach. » Il n’a pas tort : il est lui-même de retour. Cet élément devrait l’aider. Contre l’Atlético de Madrid ce mardi soir, il pourrait disputer 90 minutes d’un match pour la première fois depuis le 23 août dernier. Pedri devrait faire son entrée en jeu. Elle est pas belle, la vie ?

4/ Écouter le nouvel album de Rosalía

La musique adoucit les mœurs, c’est bien connu. Et écouter Rosalía, c’est l’assurance que la grande histoire du Barça est respectée : en 2023, les maillots du club ont été ornés du logo de Motomami, le dernier album de la star. Depuis, le Spotify Camp Nou a été en travaux, et la musicienne originaire de Sant Cugat del Vallès, à 18 kilomètres du Camp Nou, a dévoilé Lux, son dernier album. Les critiques sont unanimes. Rosalía, c’est « le grand lux » (Libération, sans jeu de mot), « empreint de mysticisme » (Le Monde) « Céleste et orchestral » (20 minutes), « un patchwork complètement fou traversé de mille influences » (Tsugi), « LA BOULANGERIE DE L’ANNÉE » (les ados). Hansi Flick a compris le message : il doit foncer sur les plateformes. Il peut privilégier une écoute en mangeant aux Fast Eddie, les burgers préférés de la chanteuse à Barcelone.

5/ Éviter les balades dans les parcs

Hansi Flick le dit : il a « besoin de prendre l’air. » Pour cela, entre la mer, son patrimoine culturel, historique, et son « côté farniente » (mais oui, Barcelone est LA ville du farniente), Barcelone est le lieu idéal, rempli d’espaces verts. Attention cependant : une épidémie de peste porcine contamine la Catalogne cette semaine. Elle trouverait sa source dans un sandwich, laissé dans un parc barcelonais. Celui-ci aurait été récupéré par un sanglier. Une dizaine de cas suspects ont été retrouvés. La maladie peut décimer un élevage porcin en quelques heures. Même si elle a peu de chances d’atteindre l’entraîneur du Barça, Flick n’a pas trop intérêt à patrouiller.

6/ Passer une petite nuit dans l’hôtel Midmost, sur les Ramblas

Promis, aucune âme malicieuse de la rédaction de SoFoot.com n’a prévu d’y passer un enterrement de vie de garçon. Personne n’a envie d’y retrouver Pedri(A) après une soirée. Le lieu est tout simplement idéal pour un repos mérité, et garanti sans empreinte carbone pour Hansi Flick. Noté 4,5/5 sur Google, il se présente lui-même comme ayant « des standards de qualité exceptionnels » et offrant « un service personnalisé et attentif à chaque client. » Flick ne demande qu’à profiter du buffet gratuit pour le petit-déjeuner et de la qualité du service.

