L'Atlético gifle le Barça et prend une option sur la finale

Atlético 4-0 Barcelone

Buts : E.Garcia (7e, csc), A.Griezmann (14e), A.Lookman (33e), J.Alvarez (45e +3) pour les Colchoneros

Quelle claque ! Certes amputé de plusieurs cadres au coup d’envoi, le Barça a coulé ce jeudi soir sur la pelouse du Metropolitano (4-0) en demi-finale aller de Coupe du Roi, face à un Atlético tout feu tout flamme et porté par un Antoine Griezmann titulaire et buteur. Avec quatre buts d’avance, les Colchoneros peuvent entrevoir la porte de la finale avant la manche retour, prévue au Camp Nou le 3 mars prochain.

La soirée a tout de suite senti le roussi pour les Catalans. Privés entre autres de Marcus Rashford ou Raphinha dans la capitale espagnole, les Catalans se tiraient une balle dans le pied dès l’entame, la faute à une jolie bourde du gardien Joan Garcia, incapable de contrôler une passe en retrait pourtant anodine de son homonyme Eric Garcia, et contraint de ramasser le ballon au fond de ses filets (1-0, 7e). Quelques minutes plus tard, il ne pouvait toutefois rien faire sur l’inspiration du Français Antoine Griezmann, du gauche (2-0, 14e), ni sur celle du droit d’Ademola Lookman, titulaire pour la première fois sous le maillot rouge et blanc (3-0, 33e). Bien servi par Julian Alvarez, le Nigérian lui rendait l’appareil quelques minutes plus tard pour le plus grand plaisir d’un Metropolitano incandescant (4-0, 45e +3).

🤯 | Quelle erreur de Joan García qui offre un but à l’Atlético ! 🧤🥅#AtlétiBarça #CopaDelRey Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲 pic.twitter.com/4BKl5Dm32h — DAZN France (@DAZN_FR) February 12, 2026

Déjà un pied et demi en finale ?

Apathiques et méconnaissables en première mi-temps, les hommes d’Hansi Flick revenaient des vestiaires avec de meilleures intentions, et alors qu’ils pensaient relancer l’intérêt de la partie dès le retour des citrons grâce à leur jeune défenseur Pau Cubarsi, le but de ce dernier était refusé (étrangement, il faut bien le dire) pour une position de hors-jeu, après une utilisation (interminable) de la VAR. La messe était déjà dite depuis bien longtemps, l’Atlético gardait son avantage de quatre buts d’avance jusqu’au bout et finissait même le match en supériorité numérique, suite à l’expulsion d’Eric Garcia en fin de match (84e). Les supporters madrilènes peuvent avoir la banane au coup de sifflet final, leurs protégés semblent bien avoir fait le plus dur pour accéder à la grande finale… À moins d’une improbable (et nouvelle) remontada ?

