Nasser al-Khelaïfi sur le conflit Bein-Ligue 1+ : « Je n’ai pas de temps pour ça »

AR
Nasser al-Khelaïfi sur le conflit Bein-Ligue 1+ : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Je n’ai pas de temps pour ça<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Le caïd de la cour de récré fait son retour. Nasser al-Khelaïfi a réagi ce jeudi à la nouvelle crise du football français. Dans le conflit qui oppose Ligue 1+ et Bein Sports au sujet des droits TV de la Coupe du monde, le président de Bein Media Group et du PSG n’a pas voulu s’exprimer sur le sujet.

Un double jeu dans les négos ?

Le Qatari, présent à Bruxelles pour le 50e congrès de l’UEFA, a coupé court aux questions autour du sujet : « Je ne suis pas intéressé. Hier [mercredi], c’était une journée historique pour le football, c’est ça qui m’intéresse. Je n’ai pas de temps pour ça », a lâché le dirigeant ce jeudi, en référence à l’annonce de la fin du projet de la Superligue. Certes une bonne nouvelle, mais le problème est ailleurs.

Au micro de RTL ce matin, Nicolas de Tavernost a sous-entendu que le président du PSG a joué un double jeu dans cette partie, quitte à pénaliser le foot français. Selon RMC Sport, le président du PSG ne serait pas directement lié à l’achat des droits TV : « Nasser al-Khelaïfi n’a absolument pas été impliqué ; toutes les interactions se sont faites avec Yousef Al-Obaidly, comme toujours. »

C’est facile de couper le son.

AR

