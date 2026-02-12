Frank McCourt sera présent au Vélodrome pour la rencontre face à Strasbourg

Le tourisme attendra. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt sera bien présent dans les travées du Vélodrome ce samedi à 17h pour assister à la rencontre entre son club et Strasbourg, le premier depuis le départ de Roberto De Zerbi ce mercredi.

Une visite prévue de longue date

Si la présence de l’homme d’affaires américain n’est pas conditionnée à l’actualité brûlante du club olympien, nul doute que le Bostonien profitera de son passage dans la cité phocéenne pour évoquer la succession de Roberto De Zerbi et la suite du projet marseillais. Présent à la 62e conférence de Munich sur la sécurité qui a lieu cette semaine, sa venue est donc programmée de longue date. Selon RMC Sport, McCourt conserve toute sa confiance en Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Il sera donc aux premières loges pour observer le retour sur le banc de Jacques – Pancho – Abardonado, ancien joueur du club et présent dans le staff olympien depuis l’ère Sampaoli. L’ancien joueur connaît parfaitement la maison et le rôle d’entraîneur intérimaire pour avoir déjà coaché l’OM lors de deux rencontres en 2023 après le départ de Marcelino.

En attendant le retour d’un autre ancien de la maison ?

Roberto De Zerbi ne digèrerait pas son échec avec l’OM