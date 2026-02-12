S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Bayern Munich

Michael Olise est passé tout proche d’une belle boulette

EA
Michael Olise est passé tout proche d&rsquo;une belle boulette

Alerte tempête ! Le Bayern Munich affrontait le RB Leipzig en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. Les Bavarois se sont imposés 2-0 sans trop de soucis mais, à l’échauffement d’avant-match, le Français Michael Olise a failli surprendre son coach, Vincent Kompany, alors en pleine interview au bord du terrain.

En séance de jonglage, Olise a envoyé une ogive dans le ciel munichois qui s’est dirigée vers l’entraîneur belge en redescendant. Le Français s’est alors précipité pour l’en empêcher. Tout est bien qui finit bien : la balle est passée à côté du crâne de Kompany et le joueur en a profité pour lâcher un contrôle splendide. Hilare et conscient qu’on est passé pas loin d’une (disons-le) petite catastrophe, Olise s’est dirigé vers les autres membres du staff pour leur raconter.

Olise a fini le match avec une passe décisive pour Luis Díaz et le son équipe s’est qualifiée pour les demi-finales. Vince The Prince a évité une petite frayeur, même si frapper le ballon avec sa tête n’a rien de nouveau pour lui.

3-0, Kompany sur corner !

Pourquoi la qualification du Bayern en Coupe a une saveur spéciale

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!