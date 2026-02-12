Michael Olise est passé tout proche d’une belle boulette

Alerte tempête ! Le Bayern Munich affrontait le RB Leipzig en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. Les Bavarois se sont imposés 2-0 sans trop de soucis mais, à l’échauffement d’avant-match, le Français Michael Olise a failli surprendre son coach, Vincent Kompany, alors en pleine interview au bord du terrain.

En séance de jonglage, Olise a envoyé une ogive dans le ciel munichois qui s’est dirigée vers l’entraîneur belge en redescendant. Le Français s’est alors précipité pour l’en empêcher. Tout est bien qui finit bien : la balle est passée à côté du crâne de Kompany et le joueur en a profité pour lâcher un contrôle splendide. Hilare et conscient qu’on est passé pas loin d’une (disons-le) petite catastrophe, Olise s’est dirigé vers les autres membres du staff pour leur raconter.

Olise Impeccable control after absolutely hoofing it up in the sky , then runs and tell the coaching staff about it ! Probably glad it missed Kompany !! 😂🤪 pic.twitter.com/OORulRYCrI — Naman (@DrNaman_) February 11, 2026

Olise a fini le match avec une passe décisive pour Luis Díaz et le son équipe s’est qualifiée pour les demi-finales. Vince The Prince a évité une petite frayeur, même si frapper le ballon avec sa tête n’a rien de nouveau pour lui.

3-0, Kompany sur corner !

