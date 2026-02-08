Grâce à un grand Luis Díaz, le Bayern humilie Hoffenheim

Bayern Munich 5-1 Hoffenheim

Buts : Kane (20eSP, 45e SP), Díaz (45e+2, 62e, 89e) pour le Bayern // Kramarić (35e) pour le TSG

Expulsion : Akpoguma (17e) côté Hoffenheim

Un plan sans accroc. Surprenant troisième de Bundesliga, Hoffenheim avait l’occasion de poursuivre sa série d’invincibilité qui s’étend depuis le 7 décembre. Rapidement réduits à 10, les protégés de Christian Ilzer ont résisté aux assauts bavarois avant de rendre les armes en fin de première période et de finalement s’incliner 4 à 1.

Réduit à 10 peu après le quart d’heure de jeu à la suite d’un tirage de maillot de Kevin Akpoguma dans sa surface de réparation, Hoffenheim n’a pas pu tenir la distance face au leader bavarois. Harry Kane a d’abord trouvé le chemin des filets sur penalty (1-0, 20e), avant que Andrej Kramarić ne remette les deux équipes à hauteur un quart d’heure plus tard après un mauvais dégagement de Manuel Neuer (1-1, 35e). Mais l’indiscipline d’Hoffenheim a permis à Kane de s’offrir un doublé sur penalty juste avant la pause (2-1, 45e).

Luis Díaz en maestro

C’est à partir du second but que Luis Díaz a débuté sa partition. Deux minutes après le but du break de Kane, l’Anglais a parfaitement décalé le Colombien qui a parfaitement pris Oliver Baumann à contre-pied (3-1, 45e+2). Pas rassasié pour autant, Díaz s’est finalement offert un triplé après avoir transformé l’offrande de Michael Olise (4-1, 62e) et s’être joué des deux défenseurs qui lui collait aux basques pour parachever son récital offensif (5-1, 89e).

Les Bavarois continuent de rouler sur la Bundesliga.

Autre résultat :

Cologne 1-2 Leipzig

Buts : Thielmann (51e) pour les Boucs // Baumgartner (29e), Baumgartner (56e) pour Die Bullen

Le Bayern met du temps pour malmener Mönchengladbach, Leipzig trimballe Augsburg