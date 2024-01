Voilà ce qu’a prévu le Bayern Munich pour célébrer la mémoire de Franz Beckenbauer

Pour son premier match après le décès de Franz Beckenbauer, le Bayern reçoit un club qui n’existait pas à sa naissance : Hoffenheim.

Depuis son décès le 8 janvier à 78 ans, les hommages à Franz Beckenbauer, qu’ils viennent d’Allemagne ou d’ailleurs, ont afflué. Et, alors qu’une cérémonie commémorative gratuite sera organisée le 19 janvier à l’Allianz Arena, le Bayern Munich fait les choses en grand pour sa légende bavaroise. Le quintuple vainqueur de la Bundesliga (quatre fois en tant que joueur et une fois en tant qu’entraîneur) et triple vainqueur de la Coupe des clubs champions en tant que joueur sera célébré pour le premier match de l’année 2024 du Bayern Munich à l’Allianz Arena.

Selon les informations du quotidien allemand Bild, le Bayern Munich a prévu de passer, sur écran géant, des moments de la vie du Kaiser, avec en fond musical, la chanson du même Kaiser : Gute freunde kann niemand trennen (dans la langue de Molière, « Les bons amis ne peuvent pas être séparés »). De plus, des livres de condoléances seront transposés à plusieurs endroits dans le stade pour que les supporters écrivent un message à feu leur ami.

Pour l’occasion, les joueurs du club bavarois devraient, par ailleurs, tous porter le numéro 5 du Kaiser. Ça va être pratique pour choper des biscottes, ça…

Eric Dier file au Bayern Munich