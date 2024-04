Variétés CF : Emmanuel Macron buteur et vainqueur sans trembler

Le vrai président sur la pelouse était quand même Laurent Blanc.

Sous le maillot du Variétés Club de France, Emmanuel Macron n’a pas franchement brillé ce mercredi à l’occasion d’un match caritatif en soutien à l’opération Pièces jaunes parrainée par son épouse, Brigitte Macron, mais s’est tout de même offert un but sur penalty. Cela lui permet d’afficher une ligne de stats d’une réalisation par match. Dans l’équipe de Robert Pirès, auteur d’un triplé, le chef de l’État a campé le poste de défenseur central pour une large victoire (2-5). Pris au duel par Souleymane Diawara, puis malmené par les mouvements toujours aussi vifs d’El-Hadji Diouf, le président de la République a commis quelques fautes et s’est fait remarquer pour un certain style proche du walking football.

Penalty marqué par Emmanuel Macron, un peu aidé par le gardien n'a même pas fait semblant de plonger. @VarietesCF #piecesjaunes @TF1Info pic.twitter.com/4LYZBTdIoT — Bastien Augey (@AugeyBastien) April 24, 2024

Mais les choses étaient bien faites à Plaisir (Yvelines). Après l’ouverture du score de Samuel Eto’o, le coup du chapeau du champion du monde 1998, la belle demi-volée de Rudi Garcia et la réduction de l’écart de la part d’Emmanuel Adebayor, l’équipe de Jacques Vendroux s’est vu accorder un penalty dans les derniers instants. Emmanuel Macron ne s’est pas dégonflé et a, comme en 2021, profité de la passivité du gardien adverse pour transformer sa tentative.

Un vrai spécialiste du tir à onze mètres.