S’abonner au mag
  • Premier League
  • J15
  • Manchester City-Sunderland (3-0)

Pour Pep Guardiola, même Lionel Messi n’est pas à la hauteur du geste de Rayan Cherki

FC
Pour Pep Guardiola, même Lionel Messi n’est pas à la hauteur du geste de Rayan Cherki

Un geste qui fait du bien aux yeux, mais aussi à la tête.

Car en réalisant un coup de foulard synonyme de passe décisive pour Phil Foden lors de la victoire de Manchester City contre Sunderland à l’occasion de la quinzième journée de Premier League, Rayan Cherki n’a entendu que de belles paroles à son encontre. En conférence de presse, Pep Guardiola s’est par exemple arrêté sur cette action… sans oublier le reste, couvrant de louanges sa recrue : « Rayan Cherki est un joueur exceptionnel, et il est si jeune, avec une grosse personnalité. Je n’ai jamais vu Lionel Messi faire un centre comme il l’a fait, alors qu’il est le meilleur joueur de l’histoire. »

Et l’entraîneur espagnol de poursuivre, visiblement sous le charme : « Ce que j’admire le plus chez Rayan, ce ne sont pas ses gestes techniques. Dans le dernier tiers, il a quelque chose de spécial. Il l’avait montré face à Fulham dans un moment difficile, en rentrant à 5-4. À chaque fois qu’il avait la balle, il nous apportait des solutions. Pas de peur, beaucoup de confiance en lui… » Mais qu’en pense le principal concerné, au fait ? « Ce n’est pas mal… Dans ma tête ? Il n’y a rien. Je suis venu ici pour ça, je le faisais déjà avant et je le fais encore maintenant », a répondu le joueur, pour Canal +.

Bref, « c’est une journée de boulot ».

Manchester City se rapproche d’Arsenal avec un geste fabuleux de Rayan Cherki

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La France finira-t-elle en tête de sa poule au Mondial ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
114
31
50
Revivez la victoire du PSG contre Rennes (5-0)
Revivez la victoire du PSG contre Rennes (5-0)

Revivez la victoire du PSG contre Rennes (5-0)

Revivez la victoire du PSG contre Rennes (5-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!