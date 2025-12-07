Pour Pep Guardiola, même Lionel Messi n’est pas à la hauteur du geste de Rayan Cherki

Un geste qui fait du bien aux yeux, mais aussi à la tête.

Car en réalisant un coup de foulard synonyme de passe décisive pour Phil Foden lors de la victoire de Manchester City contre Sunderland à l’occasion de la quinzième journée de Premier League, Rayan Cherki n’a entendu que de belles paroles à son encontre. En conférence de presse, Pep Guardiola s’est par exemple arrêté sur cette action… sans oublier le reste, couvrant de louanges sa recrue : « Rayan Cherki est un joueur exceptionnel, et il est si jeune, avec une grosse personnalité. Je n’ai jamais vu Lionel Messi faire un centre comme il l’a fait, alors qu’il est le meilleur joueur de l’histoire. »

LE COUP DU FOULARD DE CHERKI POUR FODEN 🤯 L'inspiration magnifique du Français pour s'offrir sa deuxième passe décisive 🇫🇷#MCISUN | #PremierLeague pic.twitter.com/diOAi6zDSz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 6, 2025

Et l’entraîneur espagnol de poursuivre, visiblement sous le charme : « Ce que j’admire le plus chez Rayan, ce ne sont pas ses gestes techniques. Dans le dernier tiers, il a quelque chose de spécial. Il l’avait montré face à Fulham dans un moment difficile, en rentrant à 5-4. À chaque fois qu’il avait la balle, il nous apportait des solutions. Pas de peur, beaucoup de confiance en lui… » Mais qu’en pense le principal concerné, au fait ? « Ce n’est pas mal… Dans ma tête ? Il n’y a rien. Je suis venu ici pour ça, je le faisais déjà avant et je le fais encore maintenant », a répondu le joueur, pour Canal +.

Bref, « c’est une journée de boulot ».

"Je suis venu ici pour ça, c'est une journée de boulot" 🧘‍♂️ La réaction très mesurée de Rayan Cherki à sa passe décisive en coup du foulard 😅#MCISUN | #PremierLeague pic.twitter.com/jG2Qzt9uXC — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 6, 2025

