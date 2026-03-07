L’Atlético de Madrid ferme la porte à un départ d’Antoine Griezmann à Orlando City

Se queda… encore un peu. Plus que jamais courtisé par Orlando City, Antoine Griezmann, 34 ans, n’a jamais caché son souhait d’évoluer aux États-Unis, pays dont il affectionne particulièrement la culture sportive. Seulement voilà, pour son club actuel, l’Atlético de Madrid, un départ n’est absolument pas à l’ordre du jour, et ce, alors que la fenêtre des transferts en MLS est encore ouverte jusqu’au 26 mars prochain.

« Il va continuer avec nous »

Le directeur du football des Colchoneros, Mateu Alemany, l’a rappelé au micro de Movistar+ avant la rencontre du club madrilène face à la Real Sociedad ce samedi après-midi : « Comme je l’ai déjà dit, [Griezmann] a encore cette saison plus deux autres [en option] dans son contrat. Antoine est une légende et il est dans un état de forme extraordinaire [12 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues cette saison, NDLR]. Les supporters vont donc l’applaudir comme toujours, et il va continuer avec nous ».

Les supporters ont en effet pu applaudir celui qui est resté muet face aux Basques lors de son entrée à la 53e minute, mais pour combien de temps encore ? Selon l’ambassadeur informel de l’Arabie saoudite le journaliste italien Fabrizio Romano, Grizou pourrait faire ses valises à la fin de la saison et signer en Floride lors de la seconde fenêtre du mercato de MLS, du 13 juillet au 2 septembre.

🚨 BREAKING: Antoine Griezmann will not join Orlando City now, he’s staying at Atlético Madrid. “Griezmann stays with us”, confirms director Mateu Alemany. 🇺🇸 Orlando City remain in talks over FREE transfer in July for Griezmann, focus on the summer window now. [image or embed] — Fabrizio Romano (MIRROR) (@fabrizioromano.yopro20.com) 7 mars 2026 à 18:48

Avec un tel jeu de bluff, il devrait plutôt penser à signer à Las Vegas.

Antoine Griezmann est à un pas de la MLS