  • Ligue 2
  • J26
  • Troyes-Clermont (2-1)

Le gros coup de gueule de Grégory Proment contre les arbitres lors de Troyes-Clermont

Faute ou pas faute ?

Défait à Troyes ce samedi, Clermont a quitté l’Aube les poches vides de points (2-1) mais pleines de regrets. Et pour cause, le deuxième but de l’ESTAC aurait pu (dû ?) être annulé, en raison d’une possible faute au départ de l’action de Tawfik Bentayeb sur Saïdou Sow. Furieux, Grégory Proment, le coach clermontois, a pété un boulon sur la touche.

« Sérieusement, il est où le gars qui juge les arbitres ? Vous me faites ça en plus (mime un signe de la main a priori fait par un officiel, NDLR) ? Vous me prenez pour de la merde en plus, vous ? Vous êtes sérieux ou quoi dans ce que vous faites ? Je suis pas une merde. Il se prend pour qui, lui ? On joue notre vie sur des erreurs que vous faites ! C’est interdit de faire ça. C’est une honte ! […] Depuis le début de saison, c’est pareil », a lâché Proment, qui a mis du temps à décolérer.

Et on peut le comprendre.

Troyes renverse Clermont, Le Mans étrille Annecy

