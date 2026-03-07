Un bijou de Lucas Da Cunha libère Côme face à Cagliari

Le genre de missile qui ne fait de mal à personne (ou presque). En s’imposant sur la pelouse de Cagliari, le FC Côme a enchaîné un troisième succès d’affilée et revient à la hauteur de la Roma, 4e avec 41 points, en attendant le déplacement de cette dernière sur la pelouse du Genoa ce dimanche.

Patate libératrice

Alors que les visiteurs avaient ouvert la marque au premier quart d’heure de jeu, les Sardes ont égalisé dix minutes après le retour des vestiaires. Mais Côme a su réagir en employant la manière forte. À savoir : un missile décoché par Lucas Da Cunha, bien servi à 20 mètres. Le temps de se remettre sur son bon pied, l’ancien Niçois a pu régler la mire avant de décocher une sacoche imparable pour Elia Caprile.

🚀 | MISSILE DE DA CUNHA ! 🤯 Van der Brempt lance parfaitement Da Cunha dans la profondeur…⁰frappe limpide à l’entrée de la surface, lucarne ! 💥@Como_1907 repasse devant. Suivez la rencontre en direct sur DAZN 📲 #CagliariComo pic.twitter.com/LbZPNjuzcW — DAZN France (@DAZN_FR) March 7, 2026

Le genre de frappe à l’instinct qui ferait du bien à son ancien club.

