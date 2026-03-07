S’abonner au mag
  • Nantes-Angers (0-0)

En plein match, la Brigade Loire distribue une caricature de Waldemar Kita cirant les pompes de Nasser al-Khelaïfi

AL
2 Réactions
Le plus gros highlight de la première mi-temps.

En pleine rencontre opposant Nantes et Angers, soporifique à souhait, une partie des membres de la Brigade Loire a trouvé un moyen de divertir l’assistance en allant lancer des tracts vers la tribune présidentielle. Les petits plaisantins ont réussi à s’immiscer dans la tribune de presse, située juste au-dessus de la tribune présidentielle. Sur ce tract, on voit une caricature de Waldemar Kita à genoux, en train de cirer les pompes de Nasser al-Khelaïfi, et une inscription en dessous : « Nouvelle multipropriété : le FCN devient la pute du PSG ».

Les supporters nantais font sans aucun doute référence au report du match PSG-Nantes, prévu le 15 mars et reporté au 20 avril, afin de permettre aux Parisiens de préparer leur duel en Ligue des champions face à Chelsea. Un report facilité par Waldemar Kita, qui a donc cédé aux faveurs parisiennes pour la deuxième année de suite, et qui a logiquement interrogé Ahmed Kantari.

Nasser pourrait quand même bien leur prêter un ou deux joueurs en échange, non ?

Angers retrouve le sourire contre Nantes

AL

