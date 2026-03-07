S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Bayern Munich

Nouvel rechute pour Manuel Neuer avant d'affronter l'Atalanta

JD
3 Réactions
Nouvel rechute pour Manuel Neuer avant d'affronter l'Atalanta

Il fallait bien un nuage noir dans cette soirée. Le succès sans appel du Bayern Munich face au Borussia Mönchengladbach ce vendredi soir a été terni par la sortie à la pause de Manuel Neuer, touché au mollet et remplacé par Jonas Urbig.

Retour raté

Neuer, qui effectuait son retour à la compétition après deux matchs d’absence, consécutifs à une précédente blessure au mollet, a donc raté son retour, marqué par « une petite déchirure musculaire », confirmée ce samedi par un communiqué du Bayern. Selon Sport Bild, son absence devrait durer environ deux semaines. Ce qui signifie qu’il manquera le déplacement de son club sur la pelouse de l’Atalanta le 10 mars prochain en huitième de finale aller de la Ligue des champions (et potentiellement le match retour, prévu le 18), ainsi que les rencontres de Bundesliga face au Bayer Leverkusen et à l’Union Berlin.

Est-ce qu’il ne faudrait pas sérieusement penser à préparer son communiqué de départ à la retraite ?

Le Bayern Munich et Chelsea s’empiffrent, l’Atalanta s’endort

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.