Bundesliga : Leipzig se fait peur, Wolfsburg s’enfonce dans la crise

Après le nouveau triomphe du Bayern ce vendredi soir face à Mönchengladbach et en attendant le Topspiel entre Cologne et Dortmund, on se battait pour les miettes ce samedi après-midi en Bundesliga. Cinq matchs au programme et des résultats plutôt logiques.

En bas du classement, Wolfsburg continue de couler. La dernière victoire des Loups remonte au 14 janvier dernier, et depuis, les hommes de Daniel Bauer n’ont pris que deux petits points. La réception de Hambourg, bien installé dans le ventre mou, n’est pas venue inverser la tendance. Dans un match sous le signe du penalty, Christian Eriksen ouvre pourtant la marque, mais Wolfsburg se fait reprendre par Luka Vušković à la demi-heure de jeu, avant que Jean-Luc Dompé ne donne l’avantage au HSV 30 minutes plus tard. Score final : 1-2, trois buts marqués sur penalty donc, et un VfL en grand danger puisque le Werder, actuellement barragiste, peut lui mettre cinq points dans la vue en cas de victoire face à l’Union Berlin ce dimanche.

Les gros se neutralisent

Plus haut dans le tableau, Martin Terrier a cru pouvoir relancer le Bayer Leverkusen qui court après deux succès consécutifs, mais un but de Matthias Ginter à cinq minutes de la fin conclut un match fou dans lequel Fribourg et le Werkself se sont rendu coup pour coup (3-3).

Leverkusen reste 6e, à dix points devant Francfort, premier non européen, mais manque de recoller au RB Leipzig qui, dans le même temps, s’est fait peur sur la pelouse d’Augsbourg. Menés 0-1 à la pause, les Saxons ont cavalé jusqu’au dernier quart d’heure pour remonter la pente, avant de voir Yan Diomandé égaliser, puis les Bavarois craquer dans le temps additionnel avec ce CSC signé Arthur Chaves (2-1).

Avec 47 points, le RBL est désormais à égalité avec Stuttgart qui n’a pas eu la tâche facile sur la pelouse de Mayence. Menés eux aussi 1-0 à la pause, les Souabes ont totalement renversé la partie en une minute grâce à des buts d’Ermedin Demirović, puis de l’inévitable Deniz Undav. Malheureusement pour le VfB, Mayence – toujours européen – a de la ressource, à l’image de ce but de Danny Da Costa qui remet les compteurs à zéro dans le temps additionnel (2-2).

Seul Hoffenheim a assuré sans se faire peur. Sur la pelouse de la lanterne rouge Heidenheim. Alexander Prass y est allé de son doublé avant la pause, avant que Fisnik Asllani et Grischa Promel n’aggravent la marque dans le second acte. Score final : 2-4. Le doublé du malheureux Luca Kerber restera anecdotique : avec ses 14 points au compteur, Heidenheim a neuf orteils et demi en 2. Buli.

Un joueur de Fribourg se fait engueuler sur Instagram parce qu’il est nul dans Football Manager