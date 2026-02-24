S’abonner au mag
Leverkusen conserve son avance et se qualifie

  Bayer Leverkusen 0-0 Olympiakos

Pour le spectacle, il faudra revenir. Au terme d’un match peu passionnant conclu sans le moindre but, le Bayer Leverkusen a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à sa victoire (2-0) acquise contre l’Olympiakos.

Rencontre pauvre en occasions

Dans une soirée marquée par l’exploit de Bodø/Glimt contre l’Inter, les supporters allemands et grecs n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. En première période, seule une pauvre tête pas cadrée de Patrik Shick, auteur des deux uniques buts de la confrontation à l’aller, à la quatrième minute a maintenu le public éveillé.

Au retour des vestiaires, Gelson Martins a forcé le gardien allemand à la parade devant sa frappe croisée qui semblait cadrée (50e) avant qu’Alejandro Grimaldo ne heurte la barre transversale pour le Bayer Leverkusen (62e). De pauvres occasions qui n’ont donc rien changé au scénario acquis mercredi dernier. Serein avec ses deux buts d’avance, le club allemand a tranquillement conservé son avance et file logiquement en huitièmes de finale.

Rendez-vous désormais contre du très lourd : Arsenal ou le Bayern.

