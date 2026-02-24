Une eurodéputée écologiste appelle l’UEFA à la fermeté dans l’affaire Prestianni – Vinícius

Ce Benfica – Real n’a pas fini de faire couler de l’encre. À la suite des suspicions d’insultes racistes lancées par Gianluca Prestianni à l’encontre de Vinícius, l’UEFA a annoncé avoir lancé une enquête, ainsi que la suspension de l’ailier argentin pour le match retour. Encore trop léger, déplore l’eurodéputée écologiste Mélissa Camara dans une lettre adressée ce lundi à l’instance.

Rappelant que « les discours de haine et les politiques d’exclusion n’ont de cesse de croître et de s’imposer partout dans le monde », l’élue qualifie de « bien dérisoire » la sanction prévue par l’UEFA en cas de discrimination avérée, soit dix matchs de suspension. L’élue écologiste appelle ainsi à davantage de fermeté si l’enquête venait confirmer les propos discriminatoires : « Pour tous les cas avérés de racisme, d’homophobie, de transphobie ou de toute forme de discrimination, je vous appelle à faire pleinement usage de toutes les règles à votre disposition pour prononcer des sanctions exemplaires, allant de la lourde suspension au retrait de points, en passant par la fermeture des tribunes voire la suspension ou l’exclusion de clubs de Coupes d’Europe. »

Une demande d’exemplarité

Par ailleurs coprésidente de l’intergroupe sur l’antiracisme et membre de l’intergroupe LGBTQI+ au Parlement européen, l’eurodéputée française demande que les sanctions ne se limitent pas qu’au joueur inculpé : « L’exemplarité des sanctions doit également s’appliquer à l’encontre des spectateurs et spectatrices ou de personnalités publiques s’exprimant sur ces incidents. Les déclarations publiques homophobes et transphobes en réaction à ce qui s’est produit […] ne peuvent être tolérées », poursuit-elle, peut-être en référence aux commentaires de José Luis Chilavert ou à la défense pour le moins douteuse de Gianluca Prestianni, qui a assuré avoir tenu des propos homophobes et non racistes.

« À l’instar de la lutte contre les discriminations dans toutes les sphères de la société, seules des mesures juridiquement contraignantes et des sanctions effectives permettront de faire reculer et d’anéantir ces fléaux », conclut celle qui est aussi conseillère municipale de Lille.

La balle est dans le camp de l’UEFA.

