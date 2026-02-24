Un changement de hiérarchie dans les cages de la Juve ?

Qui affrontera Osimhen ? Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, l’entraîneur de la Juve, Luciano Spalletti, envisagerait pour le match retour du barrage de Ligue des champions ce mercredi, de faire appel au gardien de but Mattia Perin, éternelle doublure de la Vieille Dame.

Évidemment, comme on ne peut pas être deux à ce poste, ça obligerait à poser sur le banc l’actuel titulaire : Michele Di Gregorio. Il faut dire que le portier de 28 ans, arrivé à Turin en 2024, a commis quelques boulettes samedi dernier contre Côme, ainsi qu’une semaine plus tôt contre l’Inter Milan, sans compter les 5 pions encaissés mardi dernier contre Galatasaray.

Un banc comme mesure de protection ?

En principe, l’entraîneur continuerait de faire confiance à son numéro 1. Il a d’ailleurs défendu MDG lors de la conférence de presse samedi après le match contre Côme : « Il est parfaitement en phase avec ses coéquipiers, il n’a aucune responsabilité supplémentaire par rapport aux autres : il traverse un moment difficile, comme toute l’équipe. » Néanmoins, Spalletti pourrait décider de retirer Di Gregorio du but pour le protéger et pouvoir continuer à compter sur lui à long terme.

Di Gregorio ou Perin : la Juve devra aussi marquer s’il elle veut inverser le cours de l’histoire.

Lucas Da Cunha et Maxence Caqueret font couler la Juventus