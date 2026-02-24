S’abonner au mag
Pas de Coupe du monde pour Romain Saïss

EL
« Ô Capitaine ! Mon Capitaine ! » À 35 ans, Romain Saïss a décidé de dire stop, à quelques mois du coup d’envoi du Mondial 2026. Après 86 sélections, le capitaine de la sélection marocaine a annoncé sa retraite internationale à travers un long texte publié sur les réseaux sociaux, remerciant ses coéquipiers, qu’il appelle « mes frères », ainsi que les différents sélectionneurs, staffs, équipes médicales et supporters.

Il promet au Maroc « un avenir radieux »

Ces dernières années, le défenseur central né dans la Drôme a été freiné par les blessures. Lors de la dernière CAN, disputée à domicile, il n’a pas pu pleinement participer à l’épopée jusqu’en finale en raison d’un pépin aux ischio-jambiers. Durant la Coupe du monde 2022, il avait aussi dû sortir prématurément sur blessure lors de la demi-finale contre l’équipe de France. Il n’en reste pas moins un élément majeur de cette génération dorée.

L’actuel joueur d’Al-Saad préfère désormais laisser la place aux jeunes, qu’il estime déjà à la hauteur. « L’avenir de notre équipe nationale s’annonce radieux. Je lui souhaite de conquérir de nombreux trophées, Inch Allah. Je serai désormais votre premier supporter, fidèle et passionné, quoi qu’il arrive. Je quitte la sélection, mais je resterai à jamais un Lion », a-t-il écrit.

Une gueule de futur sélectionneur.

Le Maroc a été volé en finale de la CAN selon un haut responsable de la CAF

EL

