Paulo Dybala de retour en Argentine ?

Le bijou de retour au musée. Paulo Dybala serait en discussion avec Boca Juniors, selon Marca. L’attaquant argentin de 32 ans, dont le contrat avec l’AS Rome prend fin en juin, aurait deux choix devant lui : rester dans la capitale de Rome tout en baissant son salaire ou rejoindre Buenos Aires pour un nouveau défi. En rejoignant le club argentin, Dybala retrouverait Edinson Cavani, Ander Herrera, mais aussi son compatriote Leandro Paredes. Avec ce Boca Seniors, ça sent déjà l’asado à plein nez.

Un bijou rouillé

Cette saison est peut-être celle de trop pour l’attaquant du côté de Rome. En 22 matchs, le champion du monde n’a marqué que deux buts et n’entre plus vraiment dans les plans de Gasperini. Passé par Palerme et la Juventus, un retour au pays, où – bien que formé à Instituto de Córdoba – il arriverait en légende, semble être une bonne idée pour La Joya.

Et si Messi retournait, lui aussi, au pays ?

La Roma punit Cremonese et revient à hauteur du podium

