Pourquoi la relation entre Joan Laporta et Lionel Messi s’est dégradée

Ne pas forcer avec son ex, conseil de pro. Dans un entretien accordé à Catalunya Radio, Joan Laporta a annoncé que sa relation avec Lionel Messi était loin d’être fusionnelle. En effet, le président du FC Barcelone, candidat à sa propre succession, semble regretter que son entente avec la légende du Barça se soit détériorée, évoquant notamment un fait remontant à la cérémonie du Ballon d’or 2023.

« La relation avec Messi n’est plus ce qu’elle était, constate Laporta. Il y a eu un incident lors de la cérémonie du Ballon d’or où je suis allé le saluer et il a estimé que nous ne devions pas nous saluer. Depuis, il y a eu un certain rapprochement, et nous espérons que cela continuera à l’avenir. La relation est tendue, mais il reste une légende du FC Barcelone. »

Son départ du Barça, une histoire de gros sous

L’homme politique s’est aussi exprimé à propos de la fin de l’aventure de Leo Messi à Barcelone, marquée par un sentiment de déchirement des deux côtés. « Nous ne souhaitions pas signer l’accord CVC pour son inscription, car nous estimions que cela serait préjudiciable au club, explique-t-il. Le Barça est au-dessus des joueurs, des dirigeants et des présidents, et nous ne pouvions pas accepter cela. […] Ce sont des moments difficiles, mais nous ne pouvions pas l’accepter. Les sommes liées à la prolongation de son contrat étaient exorbitantes, et c’est pourquoi il n’a pas pu continuer. »

Une rupture assez peu conventionnelle.

