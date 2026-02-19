Deux cadres du FC Barcelone de retour à l’entraînement collectif

Un rayon de soleil pour Flick. Selon le quotidien espagnol Marca, Pedri et Marcus Rashford ont tous deux repris ce jeudi l’entraînement collectif du FC Barcelone. Le milieu espagnol était absent depuis le match de Ligue des champions du 21 janvier contre le Slavia Prague, tandis que l’attaquant anglais n’avait plus joué depuis la rencontre de Liga contre Majorque le 7 février.

Une titularisation dimanche encore incertaine

Leur retour n’est toutefois pas une surprise totale. Dès lundi dernier, après la défaite contre Girona FC, l’entraîneur barcelonais Hansi Flick avait exprimé son espoir de pouvoir compter rapidement sur Pedri et Rashford. Ils sont désormais attendus dans le groupe pour le match de dimanche face à Levante, même si leur temps de jeu reste incertain.

Pour renverser l’Atlético de Madrid dans deux semaines, ils seront bien utiles.

