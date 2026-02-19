S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

Deux cadres du FC Barcelone de retour à l’entraînement collectif

JE
Réactions
Deux cadres du FC Barcelone de retour à l’entraînement collectif

Un rayon de soleil pour Flick. Selon le quotidien espagnol Marca, Pedri et Marcus Rashford ont tous deux repris ce jeudi l’entraînement collectif du FC Barcelone. Le milieu espagnol était absent depuis le match de Ligue des champions du 21 janvier contre le Slavia Prague, tandis que l’attaquant anglais n’avait plus joué depuis la rencontre de Liga contre Majorque le 7 février.

Une titularisation dimanche encore incertaine

Leur retour n’est toutefois pas une surprise totale. Dès lundi dernier, après la défaite contre Girona FC, l’entraîneur barcelonais Hansi Flick avait exprimé son espoir de pouvoir compter rapidement sur Pedri et Rashford. Ils sont désormais attendus dans le groupe pour le match de dimanche face à Levante, même si leur temps de jeu reste incertain.

Pour renverser l’Atlético de Madrid dans deux semaines, ils seront bien utiles.

Les défenseurs du Barça brossent Julián Álvarez dans le sens du poil

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Habib Beye va-t-il réussir à l'OM ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
59
45

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.