Dortmund claque 12 millions pour un jeune Brésilien de 17 ans

Le petit Kauã du matin. Comme l’a annoncé Borussia Dortmund ce jeudi, le jeune de 17 ans Kauã Prates rejoindra la Bundesliga l’été prochain en provenance de Cruzeiro. Capable d’évoluer aussi bien au poste d’arrière gauche qu’en défense centrale, le Brésilien a déjà fait ses débuts professionnels en mai 2025 et a disputé 17 matchs avec l’équipe première du club de Belo Horizonte. L’an dernier, il a également remporté le championnat sud-américain avec la sélection brésilienne des moins de 17 ans.

Grandes attentes

Selon Kicker, les dirigeants du BvB auraient déboursé environ 12 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur engagé jusqu’en 2031, une somme importante pour un si jeune talent. Le directeur sportif de Dortmund, Lars Ricken, se montre toutefois convaincu par son nouveau renfort : « Avec Kauã, nous avons réussi à recruter un joueur extrêmement prometteur. Il est encore très jeune et fait partie des talents les plus prometteurs d’Amérique du Sud. »

Toujours bien d’anticiper les courses estivales.

Serhou Guirassy explique sa célébration de but

