S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Borussia Dortmund-Atalanta Bergame (2-0)

Porté par Guirassy, Dortmund bombe le torse contre l’Atalanta

JF
Porté par Guirassy, Dortmund bombe le torse contre l’Atalanta

  Borussia Dortmund 2-0 Atalanta

Buts : Guirassy (3e) et Beier (42e) pour le BvB

C’est qui ? C’est Serhou ! Malgré un coup d’envoi décalé d’un quart à cause du retard des locaux pour arriver au stade, il ne fallait pas arriver en retard à Dortmund pour ce match contre l’Atalanta. Buteur d’entrée d’un joli coup de casque (1-0, 3e), Serhou Guirassy a porté le BvB lors du succès des Allemands contre les Italiens (2-0).

Le talisman Guirassy

Auteur d’une passe décisive, après un sacré déboulé, en direction de Maximilian Beier juste avant la pause (2-0, 42e), l’attaquant guinéen a été l’homme fort du Borussia, lui qui a connu une vilaine période de doute en première partie de saison. Il a en tout cas confirmé que la Ligue des champions était sa compétition favorite, puisqu’aucun joueur ne s’est montré plus décisif que lui en C1 depuis le début de saison dernière.

Au terme d’une rencontre finalement assez fermée et où il ne s’est pas passé grand-chose en deuxième période, les gars de la Ruhr prennent une belle option sur la qualification en huitièmes de finale. Pour les Italiens, il faudra réaliser un exploit la semaine prochaine pour voir plus loin que le mois de février.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

23
Revivez Monaco - PSG (2-3)
Revivez Monaco - PSG (2-3)

Revivez Monaco - PSG (2-3)

Revivez Monaco - PSG (2-3)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.