Porté par Guirassy, Dortmund bombe le torse contre l’Atalanta

Borussia Dortmund 2-0 Atalanta

Buts : Guirassy (3e) et Beier (42e) pour le BvB

C’est qui ? C’est Serhou ! Malgré un coup d’envoi décalé d’un quart à cause du retard des locaux pour arriver au stade, il ne fallait pas arriver en retard à Dortmund pour ce match contre l’Atalanta. Buteur d’entrée d’un joli coup de casque (1-0, 3e), Serhou Guirassy a porté le BvB lors du succès des Allemands contre les Italiens (2-0).

Le talisman Guirassy

Auteur d’une passe décisive, après un sacré déboulé, en direction de Maximilian Beier juste avant la pause (2-0, 42e), l’attaquant guinéen a été l’homme fort du Borussia, lui qui a connu une vilaine période de doute en première partie de saison. Il a en tout cas confirmé que la Ligue des champions était sa compétition favorite, puisqu’aucun joueur ne s’est montré plus décisif que lui en C1 depuis le début de saison dernière.

23 – Since the start of last season, Serhou Guirassy has been directly involved in 23 goals in the Champions League (17 goals, 6 assists), more than any other player during that period. Talisman. @Guirassy_19 pic.twitter.com/pHxLLbEGGG — OptaFranz (@OptaFranz) February 17, 2026

Au terme d’une rencontre finalement assez fermée et où il ne s’est pas passé grand-chose en deuxième période, les gars de la Ruhr prennent une belle option sur la qualification en huitièmes de finale. Pour les Italiens, il faudra réaliser un exploit la semaine prochaine pour voir plus loin que le mois de février.

