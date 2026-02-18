Les mots très forts de Kylian Mbappé pour soutenir Vinicius

Mbappé fait entendre sa voix. Très remonté sur le terrain, et alors qu’on l’a longuement vu s’expliquer avec José Mourinho, Kylian Mbappé s’est exprimé après la rencontre entre le Real et Benfica sur les insultes racistes dénoncées par Vinicius à l’encontre de Gianluca Prestianni.

Sur son compte X, le capitaine de l’équipe de France a apporté son soutien à son coéquipier. « Danse Vini et s’il te plaît ne t’arrête jamais. Ils ne nous diront jamais quoi faire ou ne pas faire », a-t-il écrit sur son compte peu après le match.

BAILA @vinijr and please never stop. They will never tell us what we have to do or not. ✊🏽 — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 17, 2026

Une sortie qui montre à quel point l’événement a ulcéré l’attaquant, qui a aussi été vu en train d’invectiver Prestianni après l’incident. « Tu es un putain de raciste, tu es un putain de raciste » lui aurait-il dit, dans des propos rapportés par Fabrizio Romano. En zone mixte, Mbappé s’est penché plus longuement sur la question, dans ces termes :

« Le numéro 25 de Benfica, je ne veux pas dire son nom, il ne le mérite pas, a commencé mal parler. Ça ne s’accepte pas mais ça arrive dans le foot et ça arrivera. Mais après, il a mis son maillot comme ça (il montre le geste de mettre son maillot devant sa bouche) pour dire à Vini que c’était un singe à cinq reprises. Je l’ai entendu, il y a des joueurs de Benfica qui l’ont entendu aussi. Après ça, il s’est passé tout ce que vous avez vu. »

« Je ne veux pas parler de façon générale. Je suis venu au Portugal plusieurs fois, j’ai eu la chance d’avoir des coéquipiers, des amis portugais et il ne m’est jamais rien arrivé. Dans ce genre de choses, c’est important de parler de façon très claire et de ne pas parler de façon générale, parce qu’il y a des gens qui n’ont rien fait. Il y a 70 000 personnes qui voulaient juste soutenir leur équipe, qui n’ont rien fait. j’ai beaucoup de respect pour Benfica, pour son entraîneur, un des plus grands de l’histoire. »

Mbappé: "O número 25 do Benfica, não quero dizer o seu nome porque não merece, [...] não merece jogar mais na Champions League."pic.twitter.com/tXwXfbyGIB — B24 (@B24PT) February 17, 2026

« Mais ce joueur, pour moi, il ne doit plus jouer la Ligue des champions. C’est une chose magnifique de jouer la Ligue des champions, la meilleure compétition. Tous les journalistes qui êtes ici, la Ligue des champions vous fait rêver, elle fait rêver les joueurs, les enfants… Et on doit donner l’exemple aux jeunes, parce que si on laisse passer ce genre de choses, je pense que les valeurs du foot ne valent rien. Ce en quoi on croit ne vaut rien et il faut faire quelque chose. »

Pour monter au front, Mbappé n’est jamais le dernier, et ça, personne ne pourra le lui enlever.

