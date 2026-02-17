S’abonner au mag
Vinícius accuse un joueur de Benfica de racisme, le match interrompu durant plusieurs minutes

Vinícius encore victime de racisme ? Alors que le Real Madrid, par l’intermédiaire de son Brésilien, venait d’ouvrir le score contre Benfica, la situation a largement tourné au vinaigre.

Juste après le but du Real, où Vinícius a pris un jaune pour avoir chambré le public portugais, et alors que le milieu argentin Gianluca Prestianni et le buteur échangeaient quelques douceurs, le Brésilien est entré dans une colère noire, allant directement s’adresser à François Letexier, hors de lui, accusant visiblement l’Argentin de propos racistes. Sur certaines images, on peut voir le joueur de 20 ans se couvrir la bouche avec son maillot en s’adressant au Brésilien.

Mbappé et Letexier en médiateurs

Extrêmement énervé, Vinícius a dû être retenu par ses coéquipiers, alors que le ton est monté au niveau des bancs de touche. Il est ensuite allé se calmer sur le banc en attendant que la situation redescende. Kylian Mbappé semblait aussi très remonté, alors que lui comme Vinícius se sont entretenus avec José Mourinho.

M. Letexier, qui a interrompu la rencontre pendant presque 10 minutes, s’est entretenu avec Prestianni, avant de relancer le match, dans une situation confuse. Vinícius, lui, a été copieusement sifflé à chacune de ses prises de balle dans la foulée…

En espérant que l’UEFA lance une investigation.

Kylian Mbappé jugé apte pour aider le Real Madrid à se venger de Benfica

