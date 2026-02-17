Un ancien adjoint de Ten Hag à Manchester United balance sur Cristiano Ronaldo

Le divorce étalé sur la place publique.

Entre Erik ten Hag et Cristiano Ronaldo, ça n’a jamais été le grand amour. Une relation houleuse qui a longtemps fait les gros titres, avant une exfiltration en catimini après une interview dévastatrice pour l’image du joueur et du club. Alors que l’entraîneur néerlandais a plusieurs fois mis le Portugais face à ses responsabilités devant la presse, et que le joueur l’a plusieurs fois critiqué après son départ, voilà qu’un nouvel acteur de l’époque s’est exprimé sur cette sombre période : Steve McClaren. Dans le podcast de Paul Scholes, The Good, the Bad & the Football, l’ancien sélectionneur des Three Lions et adjoint à Man U à l’époque a balancé quelques détails croustillants de cette invivable cohabitation.

Ten Hag trop directif ?

Adjoint du technicien néerlandais durant quelques mois, McClaren a dévoilé l’exigence de Ten Hag envers le multiple Ballon d’or : « Il y a eu beaucoup de batailles à l’entraînement. Il y avait beaucoup de “tout ce que je veux que tu fasses, c’est ceci, ceci, ceci et ceci”. » De son côté, McClaren se la jouait papa poule, en venant prendre CR7 avec un peu plus de pincettes, lui expliquant l’importance des tâches défensives. « Je disais souvent à Ronnie : “Tout ce qu’il attend de toi, c’est que tu sois le premier à presser, que tu fasses une course, deux courses, et peut-être une troisième si tu en as envie” », a-t-il relaté.

Mais il souligne surtout avoir prévenu Ronaldo des conséquences de son entêtement : « Si tu n’es pas capable de le faire, tu ne joueras pas. Ou si tu ne veux pas le faire, tu ne peux pas jouer. Je te le dis, il ne te sélectionnera pas », lui aurait-il même soufflé. Sauf qu’évidemment, ça ne l’a pas fait. Résultat, dans ce qu’il considère comme une impasse, l’ancien adjoint a finalement souligné l’inflexibilité de son manager : « Erik est resté sur ses positions. Je pense que la plupart des managers s’adapteraient à cela. Certains managers sont comme ça. Mais il est resté sur ses positions. »

C’est sûr que ça doit être plus tranquille en Saudi Pro League.

