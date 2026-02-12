Jim Ratcliffe crée la polémique après des propos sur l’immigration au Royaume-Uni

Une décla qui passe mal. Tandis que Manchester United retrouve des couleurs en championnat avec l’arrivée de Michael Carrick, son actionnaire, Jim Ratcliffe, fait scandale au Royaume-Uni. Dans un entretien accordé à Sky News, le propriétaire de l’OGC Nice, du FC Lausanne-Sport et de Manchester United à 25 % se prononce sur la politique migratoire du Royaume-Uni.

« On ne peut pas avoir une économie avec neuf millions de personnes bénéficiant d’allocations sociales et un afflux massif d’immigrants. Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrants. »

Des réactions dans le pays

Ses propos ont immédiatement fait réagir outre-Manche. Sir Keir Starmer, le Premier ministre britannique, demande des excuses : « La Grande-Bretagne est un pays fier, tolérant et diversifié. Jim Ratcliffe devrait s’excuser. »

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, s’est lui aussi prononcé dans un communiqué pour contredire le discours du milliardaire : « Ces propos vont à l’encontre de tout ce que Manchester a toujours représenté : un lieu où des personnes de toutes origines, de toutes confessions et sans confession se sont unies au fil des siècles pour bâtir notre ville et nos institutions, dont le Manchester United FC. »

🚨 MUMSC statement regarding recent comments by Sir Jim Ratcliffe. Read below. pic.twitter.com/mIgxPdKzWB — MUMSC (@mum_sc) February 11, 2026

L’opinion publique et la classe politique ne sont pas les seules à avoir réagi : ce scandale touche au plus profond les supporters de Manchester United. Le club des supporters musulmans de Manchester United (MUMSC) a lui aussi publié un communiqué cinglant sur son compte X.

