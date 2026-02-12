Le PSG trop fort pour la Ligue 1 selon Pierre Sage ?

Rêvons plus grand. Invité de L’After Foot mercredi soir, Pierre Sage a livré les clés pour que les Lensois puissent accrocher le championnat pour la deuxième fois de leur histoire après le sacre de 1998.

« Le PSG est prenable à condition qu’il ne soit pas le PSG »

Le dernier Classique a été couronné de succès pour les protégés de Luis Enrique, avec un score historique (5-0) et une première place pour le moment farouchement conservée, le PSG a éloigné définitivement l’Olympique de Marseille de la course au titre. Seuls les Lensois semblent pouvoir tenter de lutter jusqu’au bout avec les joueurs de la capitale malgré les deux points qui les séparent de leurs homologues parisiens.

Avec en ligne de mire la réception des Parisiens à Bollaert le 12 avril prochain, Pierre Sage s’est confié sur les ingrédients nécessaires aux Lensois pour espérer l’emporter face à la bande d’Ousmane Dembélé : « Le PSG est prenable à condition qu’il ne soit pas le PSG. Cela dépend beaucoup d’eux. On peut, nous, arriver à les faire déjouer par moments du match. Mais sur la globalité du match c’est assez compliqué. » Dans la course au titre, une victoire face au PSG reste capitale, mais Pierre Sage tient à tempérer les attentes : « On se doit de faire un match parfait (contre Paris). Et pour le titre, je pense que dans tous les cas, il faudra battre Paris, puis on fera le point après ça. Le 12 avril à 23h, on en saura peut-être un peu plus. »

Reste que le technicien lensois n’a jamais gagné face à Paris.

