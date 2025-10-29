Chouette, une Ligue 1 de haute lutte !

Paris, Marseille, Monaco, Lyon, Lille, Lens. Depuis le début de saison, le jeu de chaises musicales pour les deux premières places de Ligue 1 n’a jamais été aussi intense, alors qu’un groupe de tête s’est clairement dégagé. Une tendance assez inédite en France, au moment où l’on atteint le quart du championnat, qui nous ferait presque penser que l’Hexagone tient enfin sa course au titre. Mais est-il encore trop tôt pour l’affirmer ?

Dans ce « peloton maillot jaune », ils sont en réalité sept à se tirer la bourre : les six équipes mentionnées plus haut, auxquelles il faut ajouter Strasbourg, nouveau venu chez les lourds. Les Strasbourgeois justement, ont été parmi les premiers à titiller le Paris Saint-Germain, en allant gratter un nul (3-3) au Parc des Princes, quelques jours après la défaite parisienne à Marseille (1-0). Preuve que tout est possible. Alors oui, pour justifier ces résultats, beaucoup parleront de l’effectif amoindri de ce PSG, mais la réalité des statistiques se fiche des théories. Aujourd’hui, Paris, leader, ne dispose que de quatre points d’avance sur Strasbourg, septième. Et si nous ne sommes évidemment qu’au mois d’octobre et qu’il peut sembler assez prématuré de tirer certaines conclusions, force est de constater que la possibilité de voir naître une petite course au titre existe.

Vers une Ligue 1 enfin homogène

D’autant que ce peloton de sept paraît difficilement modulable. S’il ne faut pas écarter trop vite Nice – à l’affût – ni Rennes – qui peut encore inverser la tendance –, la Ligue 1 semble enfin avoir trouvé son Big Seven, au sein duquel les équipes se valent à degrés divers (PSG mis à part). Un contexte favorable, qui a notamment permis de hausser le niveau de jeu et de débrider un calendrier bien souvent morose. Aujourd’hui, les matchs face à Lens ou Strasbourg sont primordiaux pour rester au sommet. Chose qui n’était certainement pas envisageable trois ou cinq ans auparavant. Voilà pour le point de vue extérieur. En interne, les discours divergent logiquement.

Interrogé en conférence de presse quant à la capacité de voir l’Olympique de Marseille embêter le PSG, Roberto De Zerbi a botté en touche : « Le titre ? Alors oui, on en rêve tous, mais en parler ouvertement, ce serait vendre quelque chose qui n’est pas encore concret. » Même son de cloche chez son défenseur, Nayef Aguerd : « Je vais rebondir sur ce qu’a dit le président (Pablo Longoria) : l’objectif, c’est de se qualifier tous les ans en Ligue des champions. » Comprenez donc qu’il vaut mieux avancer masqué.

Cette homogénéité fait surtout la part belle à la Ligue 1 cette saison. En Europe, on peut ainsi voir une ou deux surprises se greffer au top 7 des classements, à l’instar de Bournemouth en Angleterre, l’Espanyol en Espagne ou Côme en Italie. Là où les habitués en sont exclus : Juventus, Chelsea ou encore Bilbao. En France, l’objectif sera désormais de maintenir la cadence, et de garder les ogres parisiens sous pression jusqu’au bout, afin d’offrir un minimum de suspense à des supporters qui ont pu en manquer cruellement. Espérons que la vérité d’octobre soit celle de mai.

