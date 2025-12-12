Roberto De Zerbi voit un potentiel de Ballon d’or chez Mason Greenwood

Joue-la comme JPP 91.

Mason Greenwood est en grande forme depuis le début de saison. Auteur de 13 buts et 4 passes décisives en 20 matchs TCC, l’Anglais a notamment marqué les esprits grâce à sa grande performance contre l’Union saint-gilloise en Ligue des champions, avec un beau doublé et un dernier but qui n’a pas manqué de rappeler celui de Didier Drogba contre Newcastle aux nostalgiques.

Lui aussi déterminant dans la victoire des siens avec une belle parade dans les derniers instants de la partie, Gerónimo Rulli n’a pas manqué de saluer le niveau intrinsèque de son coéquipier, en marge du match du choc contre Monaco : « Mason est l’un des meilleurs coéquipiers que j’ai pu avoir dans ma carrière. Après Léo Messi qui est dans une autre galaxie, Mason est capable de tout faire. »

Roberto De Zerbi lui voit un potentiel de Ballon d’or

« [Il est capable] de frapper du pied droit, du pied gauche, il va vite, il est intelligent », continue le portier. Et le champion du monde 2022 de relater l’évolution de l’attaquant ambidextre depuis son arrivée sur la Cannebière : « Le Mason d’aujourd’hui est complètement différent de celui qui est arrivé la saison dernière. Il a pris la responsabilité d’être l’un des meilleurs joueurs de la Ligue 1 et il est en train de bien faire. »

Roberto de Zerbi lui voit encore plus grand pour son joueur : « Il a le potentiel d’un Ballon d’or, à lui de comprendre s’il veut tout faire pour lutter pour le Ballon d’or ou non. » Pour autant, le coach des Olympiens a aussi mis en lumière l’un des axes d’amélioration de son poulain, sa régularité encore perfectible : « Je veux qu’il soit plus constant. Je sais qu’il doit presser avec plus d’intensité, il doit mieux gérer le ballon quand l’équipe est en difficulté, ne pas perdre facilement le ballon mais le garder pour permettre à l’équipe de monter. »

Tout est réuni pour le voir se ramasser contre Monaco.

Les chances de qualification des clubs français en Ligue des champions