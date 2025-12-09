L’OM s’en sort contre l’Union saint-gilloise

Dans le match de la peur pour la qualification en barrage entre l’Union saint-gilloise et l’Olympique de Marseille, ce sont les Olympiens qui ont fini par s’imposer sur le score de 3 à 2 et qui, avec neuf points, peuvent de nouveau espérer entrevoir le prochain tour de la compétition.

Union saint-gilloise 2-3 Olympique de Marseille

Buts : Khalaili (5e, 71e) pour les Unionistes // Paixão (15e), Greenwood (41e, 58e) pour les Phocéens

Une rencontre cruciale pour les deux équipes afin de conserver l’espoir de se qualifier pour les barrages de cette édition 2025-2026 de la Ligue des champions, des buts et un scénario fou. Ce sont dans ces conditions que se sont affrontés l’Union saint-gilloise et l’Olympique de Marseille ce mardi soir. Pour la première fois depuis le 12 octobre 2022 et un déplacement sur les terres du Sporting Club de Lisbonne, les Marseillais se sont imposés à l’extérieur en Ligue des champions, grâce aux réalisations d’Igor Paixão et de Mason Greenwood (2-3). Les Phocéens ont donc vengé leurs aïeux qui s’étaient inclinés à Saint-Gilles à l’automne 1962, à l’occasion de leur premier déplacement dans le cadre d’une compétition européenne, la Coupe des villes de foire.

Greenwood fait la différence

Première équipe hors du top 24 avant le coup d’envoi de cette rencontre, l’Union saint-gilloise connaissait l’importance de remporter les trois points ce mardi soir face à l’Olympique de Marseille. Portés par les chants des Unionistes et plus particulièrement des Union Bhoys, le groupe ultra des USG dont les fidèles du Vélodrome auront reconnu quelques similarités entre les chants entonnés au Lotto Park d’Anderlecht et ceux de l’enceinte du boulevard Michelet, les protégés de David Hubert n’ont pas mis longtemps à trouver la faille. Sur la première action offensive des locaux, Rob Schoofs s’est parfaitement joué de la défense marseillaise pour transmettre le cuir à Anan Khalaili qui ne s’est pas fait prier pour armer une frappe croisée du pied gauche et prendre Gerónimo Rulli à contre-pied (1-0, 5e).

L'@OM_Officiel a encaissé au moins 1 but lors de 14 de ses 15 derniers déplacements en @ChampionsLeague. #USGOM — Stats Foot (@Statsdufoot) December 9, 2025

Mais plus que jamais en Ligue des champions lorsque l’OM concède l’ouverture du score, les adversaires ne peuvent pas se reposer sur leurs lauriers. Comme face à Newcastle, les Olympiens ont eu besoin d’un électrochoc pour rentrer véritablement dans leur match. Si en 2004, les Psy 4 de la Rime rappaient dans En avant les Marseillais : « Avec un public de mille ou dix mille, tu nous entends parmi cent mille et alors ? », le millier de supporters phocéens présents au Lotto Park ont pris la réplique au pied de la lettre pour pousser Paixão vers le but de l’égalisation (1-1, 15e) avant que Greenwood ne vienne faire passer les Marseillais devant au tableau d’affichage sur un caviar délivré par Pierre-Emerick Aubameyang (1-2, 41e).

L'OM PREND LES DEVANTS FACE À L'UNION SAINT-GILLOISE ! ⚡️ Les Marseillais ont retourné la situation avant la pause, et c'est à vivre sur CANAL+FOOT 🤩#USGOM | #UCL pic.twitter.com/2Tc4zrlKgL — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 9, 2025

Si Greenwood s’avère être l’une des pièces maîtresses de l’effectif de Roberto De Zerbi depuis son arrivée en Provence, ses prestations dans les matchs à enjeu ont rarement été louées. L’ancien Mancunien a donc décidé de sortir du bois lors de cette sixième journée de C1. Déjà impliqué sur le deuxième but marseillais, le numéro 10 olympien, sur la première action de son équipe dans cette seconde période, est parvenu à inscrire le but du break, synonyme de doublé en se jouant parfaitement de la défense saint-gilloise pour envoyer son tir dans la lucarne gauche de Kjell Scherpen (1-3, 58e).

Les Unionistes ont poussé

Mais les Marseillais aiment jouer à se faire peur. Si Rulli a retardé l’échéance en parvenant à capter la tentative de Sofiane Boufal (68e), le portier argentin n’a pas pu empêcher Khalaili d’inscrire à son tour son doublé d’une frappe aux abords de la surface (2-3, 71e). Pire encore, les Olympiens auraient pu concéder l’égalisation après que Kevin Mac Allister a réussi à se jouer de la défense phocéenne, mais la VAR et un hors-jeu du bout du talon du défenseur argentin sont venus sauver les protégés de Roberto De Zerbi (76e). Idem sur la tentative de Promise David dont la position illicite a cette fois été signalée par l’arbitre assistant, bien que le Canadien ait enlevé son maillot au préalable (90e). Rulli a également été l’un des hommes clés du succès phocéen en repoussant par deux fois les dernières tentatives unionistes de David (90e+3, 90e+4) Les Olympiens auront souffert durant l’intégralité du second acte, mais sont bien repartis avec les trois points du Lotto Park d’Anderlecht, presque un miracle.

Union saint-gilloise (3-4-3) : Scherpen – Leysen, Burgess, Mac Allister – Niang, Van De Perre Rasmussen, 82e), Zorgane, Khalaili – Rodríguez (Giger, 82e), Schoofs (Boufal, 63e), Florucz (David, 63e). Entraîneur : David Hubert.

Olympique de Marseille (3-4-3) : Rulli – Murillo, Aguerd, Emerson – Weah (Balerdi, 46e), Vermeeren, Højbjerg, O’Riley (Nadir, 69e) – Greenwood (Vaz, 88e), Aubameyang (Kondogbia, 88e), Paixão. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Revivez Union saint-gilloise - Olympique de Marseille (2-3)