M6 devrait diffuser des pubs pendant les pauses fraîcheur du Mondial

Les bras nous en tombent.

Après que la FIFA a annoncé que chaque mi-temps serait interrompue par trois minutes de pause fraîcheur lors de la Coupe du monde 2026, indépendamment des conditions climatiques, l’heure est aux grandes manœuvres.

Et M6 semble être la première à dégainer : selon les informations de L’Équipe, la chaîne prévoit de diffuser de la publicité pendant ces petites coupures, à l’image de ce qui se fait déjà pendant les changements de côté à Roland-Garros.

M6 saute sur l’occasion

Il faut dire que l’annonce de la FIFA sonne comme une heureuse surprise pour M6, qui a déboursé plus de 100 millions d’euros pour acquérir les droits de diffusion du Mondial. Avec tout ça, les rencontres devraient presque atteindre les deux heures, surtout si les temps additionnels s’allongent autant qu’au Qatar.

La prochaine étape, c’est de jouer sur un parquet avec une balle orange ?

Monaco : où sont les buts ?