S’abonner au mag
  • Mondial 2026

Il y aura plusieurs pauses pendant les matchs de Coupe du monde

EL
Il y aura plusieurs pauses pendant les matchs de Coupe du monde

L’été sera chaud.

La FIFA a annoncé, ce lundi, qu’il y aura au moins trois minutes de bonheur en plus à chaque mi-temps de la Coupe du monde 2026. En effet, pour faire face aux chaleurs qui devraient tomber sur de nombreux stades de la compétition, notamment au Mexique et aux États-Unis, l’instance mondiale a instauré deux pauses fraîcheurs par match. « L’arbitre interrompra le jeu 22 minutes après le début de chaque période pour permettre aux joueurs de s’hydrater », a-t-elle indiqué, dans un communiqué.

On savait que l’organisation présidée par Gianni Infantino était la plus bienveillante de l’histoire et le prouve une nouvelle fois car elle assure que « cette mesure répond à la volonté de la FIFA de mettre l’accent sur le bien-être des joueurs tout au long de la compétition ». Merci pour eux ! Surtout que « dans un souci d’équité, ces pauses ne dépendront ni de la température ni des conditions météorologiques ».

Ça promet des temps additionnels de 13 minutes, ça.

Salah à Liverpool : le poids du Mo

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!