Liverpool rejoint les quarts de FA Cup

La vengeance est un plat qui se bouffe chaud. Douché par les Wolves en Premier League il y a trois jours, Liverpool a battu ce même adversaire pour rejoindre les quarts de finale de FA Cup (3-1). Le bon dernier de Premier League n’a pas existé en deuxième mi-temps ce soir, la faute à Andrew Robertson, Mohamed Salah et Curis Jones, tous les trois buteurs en 22 minutes.

Si Arne Slot a affirmé ne pas prendre beaucoup de plaisir devant les matchs de Premier League, il n’a pas non plus dû apprécier la réduction de l’écart de Hwang Hee-chan en fin de match, après un bon gros dégagement de son gardien (3-1, 90e+2). Le genre de but bien kick and rush, typique du Championship que les Wolves vont redécouvrir la saison prochaine. Il leur reste neuf matchs pour profiter de la Premier League. Les Reds, eux, affrontent Galatasaray en Ligue des champions dès mardi (18h45).

Place aux choses sérieuses.

