Wolverhampton fait tomber Liverpool

Wolverhampton 2-1 Liverpool

Buts : Gomes (78ᵉ) et André (90ᵉ+4) pour les Wolves // Salah (83ᵉ) pour les Reds

Here we go again.

Dans une bien meilleure dynamique depuis janvier et sur une série de trois victoires consécutives en championnat, Liverpool est retombé dans ses travers face à Wolverhampton, lanterne rouge du championnat, ce mardi soir (2-1). En manque d’inspiration pendant une grande partie de la rencontre, les Reds se font d’abord surprendre par Rodrigo Gomes (1-0, 78ᵉ). Comme un symbole, c’est Mohamed Salah qui permet aux hommes d’Arne Slot de revenir dans cette rencontre avec son cinquième but en Premier League cette saison (1-1, 83ᵉ). Mais tout a basculé dans le temps additionnel.

5 - Liverpool have lost five games thanks to 90th minute goals in the Premier League this season, the most of any side in a single campaign in the competition's history. Trauma. #WOLLIV pic.twitter.com/dA48mjxPWa — OptaJoe (@OptaJoe) March 3, 2026

La chance a tourné

Alors que le money time est normalement le point fort de Liverpool, en atteste les sept pions inscrits dans cette fourchette depuis le début de la saison en championnat, le « Slot time » a cette fois profité à leur adversaire. André profite d’une mauvaise relance d’Alisson pour tromper le portier brésilien d’une frappe contrée et offrir un deuxième succès consécutif à la lanterne rouge (2-1 , qui compte toujours 13 points de retard sur le premier non-reléguable. Cinquième, Liverpool est désormais sous la menace de Chelsea, qui se déplace mercredi à Aston Villa.

Les montagnes russes.

