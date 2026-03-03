S’abonner au mag
  • Premier League
  • J29
  • Wolverhampton-Liverpool (2-1)

Wolverhampton fait tomber Liverpool

TM
57 Réactions
Wolverhampton fait tomber Liverpool

  Wolverhampton 2-1 Liverpool

Buts : Gomes (78ᵉ) et André (90ᵉ+4) pour les Wolves // Salah (83ᵉ) pour les Reds

Here we go again.

Dans une bien meilleure dynamique depuis janvier et sur une série de trois victoires consécutives en championnat, Liverpool est retombé dans ses travers face à Wolverhampton, lanterne rouge du championnat, ce mardi soir (2-1). En manque d’inspiration pendant une grande partie de la rencontre, les Reds se font d’abord surprendre par Rodrigo Gomes (1-0, 78ᵉ). Comme un symbole, c’est Mohamed Salah qui permet aux hommes d’Arne Slot de revenir dans cette rencontre avec son cinquième but en Premier League cette saison (1-1, 83ᵉ). Mais tout a basculé dans le temps additionnel.

La chance a tourné

Alors que le money time est normalement le point fort de Liverpool, en atteste les sept pions inscrits dans cette fourchette depuis le début de la saison en championnat, le « Slot time  » a cette fois profité à leur adversaire. André profite d’une mauvaise relance d’Alisson pour tromper le portier brésilien d’une frappe contrée et offrir un deuxième succès consécutif à la lanterne rouge (2-1 , qui compte toujours 13 points de retard sur le premier non-reléguable. Cinquième, Liverpool est désormais sous la menace de Chelsea, qui se déplace mercredi à Aston Villa.

Les montagnes russes.

Liverpool s’en sort miraculeusement grâce à Alexis Mac Allister, Fulham renoue avec la victoire, Wolverhampton continue de couler

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

30
Revivez Barcelone - Atlético de Madrid (3-0)
Revivez Barcelone - Atlético de Madrid (3-0)

Revivez Barcelone - Atlético de Madrid (3-0)

Revivez Barcelone - Atlético de Madrid (3-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.