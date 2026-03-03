Strasbourg qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France

Strasbourg 2-1 Reims

Buts : Panichelli (SP, 83e), Enciso (SP, 87e) pour les Alsaciens // Zabi (90e+4) pour les Rémois

Une délivrance.

Mis en difficulté par Reims, Strasbourg a attendu les dernières minutes avant de valider son ticket pour les demi-finales de la Coupe de France (2-1). Après 23 tirs dont 9 cadrés, les Strasbourgeois ont d’abord pris les commandes grâce à un penalty transformé par le buteur maison Joaquín Panichelli (1-0, 83e). Soulagés par cette ouverture du score, les Alsaciens ont pu compter, quatre minutes plus tard, sur Julio Enciso pour prendre à contre-pied Alexandre Olliero (2-0, 87e) et s’ouvrir les portes du dernier carré.

Un sursaut rémois trop tardif

En toute fin de match, juste après qu’Abdoul Ouattara est passé tout près de mettre fin à tout suspense avec une barre transversale (90e+3), Patrick Zabi, parfaitement servi par Ange Tia, a réduit l’écart d’une frappe puissante du gauche. Mais ce réveil était trop tardif pour empêcher les Strasbourgeois de voir les demi-finales de la Coupe de France pour la première fois depuis la saison 2000-2001, édition qu’ils avaient remportée.

Une nouvelle marche de franchie.

Strasbourg en balade en Normandie, Lorient renverse une N3