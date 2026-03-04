S’abonner au mag
Peugeot revient à Sochaux et devient le nouveau sponsor maillot

Il y a des nouvelles qui donnent le smile. Près de onze ans après avoir vendu Sochaux, Peugeot va revenir pour être le sponsor principal du club franc-comtois selon les informations de L’Équipe. La firme automobile devrait signer un nouveau contrat de sponsoring de cinq ans et devrait même figurer de nouveau sur les maillots sochaliens lors de la réception de Concarneau, le 13 mars prochain.

Un retour historique

C’est un véritable retour aux sources pour le constructeur automobile français qui avait fondé le FC Sochaux-Montbéliard en 1928. Peugeot l’avait ensuite cédé au début de l’été 2015, après 87 ans d’union, au groupe chinois Ledus marquant par la même occasion le début d’une sombre page pour le club, qui a failli disparaître, notamment suite à une dette s’élevant à 22 M€ à l’été 2023. Peugeot va donc tenter d’aider le FCSM à remonter en Ligue 2 par le biais d’un partenariat et d’un sponsoring maillot, mais ne revient pas dans l’actionnariat du club franc-comtois.

Tout sauf un détail.

