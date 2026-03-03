S’abonner au mag
Cristiano Ronaldo touché aux ischios

Cristiano Ronaldo touché aux ischios

Allô maman bobo. Le club d’Al Nassr a communiqué ce mardi sur la blessure de sa superstar Cristiano Ronaldo survenue lors du match de la 24e journée de la Saudi Pro League face à Al-Fayha. Le Portugais de 41 ans souffre d’une blessure au tendon des ischio-jambiers. 

Pas d’inquiétude pour le Mondial

D’après plusieurs médias locaux, CR7 devrait être éloigné des terrains entre deux et quatre semaines. Sa participation à la Coupe du monde 2026 ne serait donc pas menacée. Il pourrait donc devenir, comme Lionel Messi, le joueur ayant disputé le plus de phases finales (6). Selon le communiqué médical, le capitaine portugais a déjà « entamé un programme de rééducation et son état sera évalué jour après jour ».

Plus de peur que de mal.

Le Portugal s’inquiète pour Cristiano Ronaldo

