Kylian Mbappé au soutien de Rodrygo après sa grosse blessure

La blessure pré-Mondial, ce fléau. Victime d’une sale rupture du ligament croisé au genou droit, Rodrygo sait qu’il restera sur la touche jusqu’à la fin de la saison. Et qu’il loupera donc le Mondial américain, qui commence dans moins de 100 jours.

Alors, l’ailier brésilien a exprimé toute sa tristesse ce mardi. « C’est l’un des pires jours de ma vie, j’ai tellement redouté cette blessure… La vie a peut-être été un peu cruelle avec moi ces derniers temps… Je ne sais pas si je mérite ça, mais de quoi me plaindre ? J’ai vécu tellement de choses merveilleuses, que je ne méritais pas non plus », écrit l’international brésilien dans un message publié sur Instagram.

Force au cousin

En réaction, de nombreux joueurs et coéquipiers ont tenu à lui adresser un message de soutien, parmi lesquels Kylian Mbappé : « Toute la force du monde, cousin. Prends du temps pour toi et ta famille, et reviens plus fort », écrit l’attaquant français, d’ailleurs lui-même blessé au genou gauche et potentiellement absent plusieurs semaines.

Encore un argument pour boycotter cette Coupe du monde, tiens.

