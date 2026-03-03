S’abonner au mag
Fin de saison pour Rodrygo

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour les Merengues. Défait lundi soir contre Getafe (0-1), le Real Madrid s’éloigne peu à peu du titre et, selon les informations de Marca, Rodrygo est victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Autrement dit, à 100 jours du Mondial, le crack brésilien voit clairement sa saison prendre fin.

Une blessure qui arrive au pire moment

En difficulté cette saison et peu utilisé par Arbeloa avec seulement trois matchs disputés, le numéro 11 de la Maison-Blanche venait tout juste de retrouver les terrains après une blessure subie le 1er février contre le Rayo Vallecano (2-1). Le natif de São Paulo avait été éloigné des terrains à de nombreuses reprises l’année dernière. Passé dans l’ombre du trio d’attaque Bellingham – Mbappé – Vinícius Júnior, il pensait même à poursuivre sa carrière ailleurs.

À deux semaines du choc contre Manchester City en Ligue des champions, les choix offensifs se compliquent pour Arbeloa : à la fin de saison de Rodrygo s’ajoutent les problèmes physiques de Mbappé ainsi que le départ en prêt d’Endrick.

Les étoiles semblent désormais alignées pour un retour du Ney en Seleção.

