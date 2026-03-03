S’abonner au mag
Les Bleues devront se passer de leur gardienne titulaire

Coup dur. Au moment d’entamer sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2027 ce mardi soir à Dublin (19h30), l’équipe de France féminine doit se résoudre à affronter la République d’Irlande sans sa gardienne titulaire Pauline Peyraud-Magnin, 33 ans et 67 capes. Annoncée forfait, la nouvelle joueuse de Denver n’est pas en mesure de tenir sa place, touchée à l’entraînement.

Du beau monde à l’infirmerie

Le sélectionneur Laurent Bonadei s’était pourtant voulu confiant à propos de sa joueuse en conférence de presse d’avant-match : « Pauline et Constance ont eu des petits chocs, mais rien de bien grave. » Visiblement, seule la numéro 2 s’est bien remise : pour que Constance Picaud-Inconnu, gardienne de Fleury, devrait débuter. En cas de nouveau pépin, les Bleues pourront compter sur la numéro 3, Mylène Chavas ou sur le renfort de dernière minute, Alice Pinguet, 23 ans, vit sa première convocation avec l’équipe première.

Après les forfaits de Selma Bacha et Naomi Feller, la liste des blessées s’allonge pour Laurent Bonadei. Mais ce n’est pas suffisant pour perturber le sélectionneur, puisqu’il avait déjà prévu une liste de 26 joueuses pour le rassemblement.

Sinon, on en parle de la malédiction qui s’abat sur les gardien·nes français·es ?

