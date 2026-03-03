Plus d’un an après son accident, Michail Antonio trouve un nouveau club

Comme sur des roulettes ? Michail Antonio s’est engagé ce lundi avec le club qatari d’Al-Sailiya, son premier contrat depuis le grave accident de voiture survenu le 7 décembre 2024 qui lui avait causé plusieurs fractures à la cuisse. Comme le rapporte Reuters, la durée du bail et le salaire du joueur n’ont pas été dévoilés.

Après une opération, trois semaines d’hospitalisation et de longs mois d’entraînement pour revenir sur les terrains, l’attaquant de 35 ans vient de trouver un nouveau défi avec un objectif bien particulier en ligne de mire : la première Coupe du monde de la Jamaïque. Mais pour avoir l’immense honneur d’en être en juin, les Boyz devront remporter les barrages face à la Nouvelle-Calédonie à la fin du mois de mars au Mexique.

We continue the story together… 💪💙#alsailiya pic.twitter.com/FasOe4w9ax — Al-Sailiya club نادي السيلية الرياضي (@AlSailiyaclub) March 2, 2026

Impatient depuis cet été

C’est d’ailleurs avec sa sélection que le natif de Wandsworth (Angleterre) avait rechaussé les crampons pour la première fois en juin dernier à l’occasion de la Gold Cup, entrant en jeu à la 85e minute contre le Guatemala en phase de groupes.

Quelques semaines plus tard, West Ham, où il évoluait depuis 2015, ne renouvelle pas son contrat. Avec 323 matchs au compteur à West Ham pour 84 buts, Michail Antonio quitte les Hammers en tant que figure marquante du club.

En revanche, pas sûr que la destination soit astucieusement choisie vu le contexte actuel…

