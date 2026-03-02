Les supporters du Brøndby démontent des grilles pour mieux voir le match

Les Vikings ont refait surface. Lors du choc danois entre le FC Midtjylland et l’IF Brøndby, conclu par un triste 0-0, une partie du stade a été victime de… bricolage. Plus précisément dans le parcage visiteur.

En déplacement, les ultras de Brøndby n’ont pas vraiment apprécié le fait d’être gênés par des barrières qui leur obstruaient la vision du terrain. Résultat, le parcage a partiellement été démonté en plein match par les visiteurs cagoulés, à mains nues, en toute tranquillité.

Brøndby fans not happy with the view away at Midtjylland yesterday 👀🇩🇰 pic.twitter.com/bXmSlYa7e7 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) March 2, 2026

Sur le terrain, Brøndby a fini à la 4e place avec 34 points pour se qualifier pour le tournoi principal, avec à la clé un ticket pour les tours préliminaires de la Ligue des champions.

Copenhague facile leader ? Le club de la capitale danoise est… 7e.

