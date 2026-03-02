S’abonner au mag
  • Superligaen
  • J22
  • FC Midtjylland-IF Brøndby (0-0)

Les supporters du Brøndby démontent des grilles pour mieux voir le match

AR
2 Réactions
Les supporters du Brøndby démontent des grilles pour mieux voir le match

Les Vikings ont refait surface. Lors du choc danois entre le FC Midtjylland et l’IF Brøndby, conclu par un triste 0-0, une partie du stade a été victime de… bricolage. Plus précisément dans le parcage visiteur.

En déplacement, les ultras de Brøndby n’ont pas vraiment apprécié le fait d’être gênés par des barrières qui leur obstruaient la vision du terrain. Résultat, le parcage a partiellement été démonté en plein match par les visiteurs cagoulés, à mains nues, en toute tranquillité. 

Sur le terrain, Brøndby a fini à la 4e place avec 34 points pour se qualifier pour le tournoi principal, avec à la clé un ticket pour les tours préliminaires de la Ligue des champions.

Copenhague facile leader ? Le club de la capitale danoise est… 7e.

L’OL attire un espoir du Danemark

AR

À lire aussi
32
Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)
  • C4
  • Barrages
Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)

Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)

Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.